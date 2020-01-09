ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-4/حمادة الملا، مصر

2020/01/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة ((شاعر وقصيدة))-4حماده الملامن مواليد ٣-;- سبتمبر ١-;-٩-;-٧-;-٥-;-.مصرمحافظة كفر الشيخليسانس آداب قسم التاريخ ١-;-٩-;-٩-;-٨-;-متزوج((نُصوص مضيئة))(1)لامرأة يحتل الورد نصفهاوالعطر نصفها الاخر.على امتداد عنقكِ تبدأ الشفاة رحلةًلا تود أن تنتهي.(2)اسمي:حماده الملا.مهنتي:عاشق.عنواني:اسك......

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