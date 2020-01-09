محلل: واشنطن سترد على طردها بتحريك تظاهرات للمطالبة ببقائها

2020/01/09 | 08:11 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اكد المحلل السياسي حافظ ال بشارة، الأربعاء، ان واشنطن سترد على قرار طردها من العراق بتحريك مجموعات وتظ...

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