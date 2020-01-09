الردّ الصفعة

2020/01/09 | 08:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت اميركا المجرمة الرد الايراني الموعود بقصف صاروخي قاصم دك قاعدة (عين الاسد) في صحراء الانبار وقاعدة (الحرير) قرب اربيل باقليم كردستان العراق....

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