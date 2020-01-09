2020/01/09 | 08:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن القوات الأسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها.

وأضاف موريسون، الذي كان يتحدث للصحفيين، أن سفينة حربية أسترالية ستبحر كما هو مخطط إلى مضيق هرمز هذا الأسبوع للمساعدة في حماية الملاحة في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد قبل أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء استراليا: قواتنا ستبقى في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء استراليا: قواتنا ستبقى في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).