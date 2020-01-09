آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – لينين يعيد تسليح الحزب

2020/01/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز يوم 03 أبريل، وبعد أسابيع من المفاوضات المرهقة لترتيب عودته عبر ألمانيا، وصل لينين أخيرا إلى محطة فنلندا في بتروغراد الثائرة.وقد تبنى منذ اللحظة الأولى لوصوله موقفا عدائيا تجاه الحكومة البرجوازية المؤقتة والسياسيين الإصلاحيين الشوفينيين الذين كانوا يدعمونها.لينين لحظة وصوله إلى محطة فنلندا في بتروغراد الثائرةفور عودته إلى روسيا، شن لينين نضالا حازما ضد القادة البلاشفة الذي......

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