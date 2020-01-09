تقرير أممي يعزز فرضية استهداف إيران لمنشآت أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي

2020/01/09 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير سري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي باليمن لم تشن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية في سبتمبر، ما يعزز اتهام أمريكا لإيران بالمسؤولية عنه.

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