2020/01/09 | 08:42 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في 2022 اعلنت الصين ادخالها الى الخدمة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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