الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم

2020/01/09 | 08:42 - المصدر: سومر نيوز

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ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في 2022 اعلنت الصين ادخالها الى الخدمة ...

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