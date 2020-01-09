الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم


الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم
2020/01/09 | 08:42 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في 2022 اعلنت الصين ادخالها الى الخدمة ...

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