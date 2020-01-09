2020/01/09 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادوية سامراء : خطة 2020 تتضمن انتاج مستحضرات لأول مرة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادوية سامراء : خطة 2020 تتضمن انتاج مستحضرات لأول مرة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادوية سامراء : خطة 2020 تتضمن انتاج مستحضرات لأول مرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).