أستراليا بصدد الاحتفاظ بقواتها في العراق

2020/01/09 | 08:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء أستراليا، "سكوت موريسون"، اليوم الخميس، إن القوات الأسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها....

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