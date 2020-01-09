انطلاق عملية أمنية في منطقة الطارمية

2020/01/09 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت خلية الإعلام الأمني عن انطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية فجر اليوم الخميس.وقالت الخلية في بيان إن العملية التي أطلق عليها (السلام الواعد) انطلقت فجر اليوم بإشراف قيادة عمليات بغداد وتشترك فيها قوات من اللواء ٥٩ في الفرقة السادسة واللواء ٣٧ في الفرقة التاسعة وفوجين من المغاوير والجهد الهندسي، وبإسناد من طيران […]

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