شاهد : “محمد هنيدي” يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

2020/01/09 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، بعد استهداف إيران لقاعدة أمريكية في العراق.وعلق “هنيدي” عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إنت نايم ولا إيه”، وذلك بعد تأخر “ترامب” في الرد على الهجوم الإيراني.وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم […]

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