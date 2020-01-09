2020/01/09 | 09:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كارلوس غصن رئيس نيسان السابق إن خطوة استثمارية مفاجئة، دبرها قبل خمس سنوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد، عكرت صفو العلاقات بين رينو ونيسان وساهمت في الإطاحة به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارلوس غصن: بذور أزمة رينو-نيسان زرعها قرار لماكرون ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارلوس غصن: بذور أزمة رينو-نيسان زرعها قرار لماكرون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).