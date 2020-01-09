شركات الطيران تواجه تكاليف وقود أعلى بسبب تحويل مسار رحلاتها

2020/01/09 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تواجه شركات الطيران تكاليف وقود أعلى مع تحويلها مسارات الرحلات لتفادي المجال الجوي فوق إيران والعراق بسبب التوترات بين واشنطن وطهران، مما يزيد الضغوط المالية في قطاع يكابد آثار وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737MAX .

وغيرت Lufthansa الألمانية وAir France والخطوط الجوية السنغافورية والماليزية مسارات رحلاتها بعد أن أطلقت القوات الإيرانية الصواريخ على قاعدتين عسكريتين للقوات الأميركية في العراق.

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