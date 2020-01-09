2020/01/09 | 09:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح اليوم الخميس، بأن مضادات الجيش اسقطت طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.

وقالت الوكالة أن "مضادات الجيش تصدت لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غرب حماة وأسقطتها".

وأوضحت ان "الجيش السوري تمكن من استيعاب هجوم عنيف لتنظيم أجناد القوقاز الإرهابي بمحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، يوم أمس الأربعاء، فيما دك الطيران الحربي السوري والروسي معاقل الجماعات الإرهابية المهاجمة وخطوط إمدادها في المنطقة".

واشارت الى إن "وحدات من الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة على محور بلدة سمكة وبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعدما حاولت المجموعات المسلحة إحداث خرق على هذا المحور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).