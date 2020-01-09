المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

2020/01/09 | 09:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع مؤشر نيكي القياسي، اليوم الخميس، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وزاد نيكي 1.40% مسجلا 23530.29 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22% ليصل إلى 1722.19 نقطة.

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