2020/01/09 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ان ملف التعيينات سيكون من مهام مجلس الخدمة الاتحادي حصرا لافتة الى ان عمل مجلس الخدمة بدأ رسميا منذ مطلع العام الحالي.وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى أن ” الوزارات والمحافظات كانت تتحكم بتعيين المتخرجين من الطلبة دون الخضوع لمعايير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: التعيينات ستكون عبر مجلس الخدمة حصرا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: التعيينات ستكون عبر مجلس الخدمة حصرا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: التعيينات ستكون عبر مجلس الخدمة حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).