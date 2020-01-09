مصرف الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من ٢٥٠٠ موظف

2020/01/09 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من ٢٥٠٠ موظف.وذكر بيان للمصرف وتلقته وكالة صدى ، ان ” المصرف اطلق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية” لافتا الى انه

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