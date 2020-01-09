ادوية سامراء: خطة 2020 تتضمن انتاج مستحضرات لأول مرة في العراق

2020/01/09 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أدوية سامراء، اليوم الخميس، خطة العام 2020 وتتضمن إنتاج مستحضرات لأول مرة في العراق ،تمتاز بفاعليتها وجودتها العاليتين.وقال مدير عام الشركة عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان تلقته وكالة صدى , إن “الخطط الإنتاجية لعام 2020 والأعوام المقبلة ،التي وضعتها الشركة، تتضمن تشغيل معظم الخطوط الإنتاجية المتوقفة وإنتاج مستحضرات جديدة لأول

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