تويتر تختبر خاصية جديدة للحد من الإساءة والتحرش

2020/01/09 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، يوم أمس الأربعاء، عن اختبار خاصية جديدة للمستخدمين للتحكم بمجموعة الناس الذين يمكنهم الرد على التغريدات.وهكذا تساعد تويتر المستخدمين الحد من المضايقات على شبكتها الاجتماعية، حيث أنه عند نشر التغريدة يمكن للمستخدم اختيار من يمكنه الرد: أي شخص أو متابعيهم فقط أو الأشخاص المذكورين في التغريدات أو لا أحد على الإطلاق.

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