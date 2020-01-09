ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر على حساب فالنسيا

2020/01/09 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح ريال مدريد في تحقيق انتصار كبير على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.وتناوب على تسجيل ثلاثية الميرنغي كل من توني كروس في الدقيقة 15 وايسكو في الدقيقة 39 ومودريتش في الدقيقة 65، فيما سجل دانيل

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