2020/01/09 | 09:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة “برس تى فى” ، فيديو جديدا يوثق لحظة إطلاق الصواريخ على قاعدة جوية أمريكية فى العراق، وقالت القناة إن الحرس الثورى الإيرانى استهدف قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة الأمريكية فى العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة الأمريكية فى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).