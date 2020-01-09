خبير مصرفي يكشف عن حجم أموال السوريين في المصارف اللبنانية

2020/01/09 | 09:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حاليا، وذلك بحسب دراسة أعدها خبير مصرفي سوري ونقلتها صحيفة "الوطن".

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