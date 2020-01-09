2020/01/09 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الرعاية الاجتماعية في ذي قار، الخميس، عن قرب توزيع ثلاث دفعات جديدة من منحة العاطلين، فيما أكدت بدء التقديم الالكتروني لتوزيع 10 الاف قطعة ارض سكنية.وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في ذي قار رعد الياسري في بيان تلقته وكالة صدى، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستباشر قريبا اطلاق الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن البدء التقديم على الأراضي وتعتزم توزيع دفعات جديدة من منحة العاطلين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن البدء التقديم على الأراضي وتعتزم توزيع دفعات جديدة من منحة العاطلين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن البدء التقديم على الأراضي وتعتزم توزيع دفعات جديدة من منحة العاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).