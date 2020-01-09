2020/01/09 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن انتظام الدوام في مدارس بغداد بنسبة 98 بالمئة، مشيرة إلى أنها تعمل على...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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