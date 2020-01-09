2020/01/09 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن انتظام الدوام في مدارس بغداد بنسبة 98 بالمئة، مشيرة إلى أنها تعمل على...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98%) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).