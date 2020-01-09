2020/01/09 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن اكمال جميع الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019 ـــ 2020.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوزارة استكملت جميع الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019 ـــ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تستكمل جميع الإجراءات الخاصة بإجراء امتحانات نصف السنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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