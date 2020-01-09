2020/01/09 | 09:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الخميس (9 كانون الثاني 2020)، أن الكرد التزموا بالحياد منذ بداية الصراع بين امريكا وايران.وقال السورجي، إن “الموقف الذي اتخذه النواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكردستاني: نحن محايدون وليس من حق إيران قصف اربيل احتجاجاً على رفضنا للانسحاب الاميركي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكردستاني: نحن محايدون وليس من حق إيران قصف اربيل احتجاجاً على رفضنا للانسحاب الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).