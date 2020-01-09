صالح يستنكر القصف الإيراني وتحويل العراق لساحة حرب

2020/01/09 | 09:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- وكالات: أعرب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح عن استنكاره للقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية تضم جنوداً أمريكيين على الأراضي العراقية فجراً، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس […]

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