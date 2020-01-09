وزارة التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98%

2020/01/09 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن انتظام الدوام في مدارس بغداد بنسبة 98 بالمئة، مشيرة إلى أنها تعمل على متابعة الوضع التربوي في مدارس بابل وذي قار من اجل انتظام الدوام فيها.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام، إن “الوزارة تابعت خلال

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