منتخب كرة اليد ينهي آخر محطاته الاعدادية لبطولة آسيا

2020/01/09 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد يوم غد الجمعة معسكره التدريبي المقام في العاصمة البحرينية المنامة في إطار تحضيراته الأخيرة للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2020

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