2020/01/09 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، امس الاربعاء، بان 2020 سيكون عام الحسم في رفع شامل للكتل الكونكرينية من خلال الاحياء والاسواق والشوارع.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “شرطة ديالى اعتمدت خلال 2020 ستراتيجية شاملة في رفع كل الكتل الكونكرتية من الشوارع والاحياء والاسواق في عموم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى: عام 2020 سيكون حاسما لرفع شامل للكتل الكونكريتية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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