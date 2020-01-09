2020/01/09 | 10:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصغر قوة اجنبية في العراق تقرر الانسحاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصغر قوة اجنبية في العراق تقرر الانسحاب ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصغر قوة اجنبية في العراق تقرر الانسحاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).