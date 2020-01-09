2020/01/09 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل وإصابة 4 منتسبين بهجوم داعشي على الحدود العراقية السورية

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، باستهداف مقهى "بصرياثا" الثقافي بعبوة ناسفة وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين أقدموا ليلة أمس على استهداف مقهى بصري

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا، سقطا داخل المنطقة الخضراء، دون وقوع اي خسائر بشرية".

لمش

بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط صاروخين واطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكان مصدر امني في بغداد افاد، الاربعاء، بسماع دوي انفجارات وإطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط

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