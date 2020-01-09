ادوية سامراء تعتزم انتاج مستحضرات جديدة لأول مرة في العراق

2020/01/09 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، الخميس، تحقيقها إرتفاعا كبيراً في قيمة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت (46%) عن قيمة الإنتاج للنصف الأول من العام ذاته، فيما أكدت عزمها مستحضرات جديدة لأول مرة في البلد.

وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة تمكنت من مضاعفة إنتاجها في النصف الثاني من العام الماضي محققة قيمة إنتاج بلغت (24) مليار و (416) مليون دينار وبنسبة تطور (46%) مقارنة بما تحقق في النصف الاول من العام ذاته والبالغ (16) مليار و (718) مليون دينار".

وأضاف السالم، أن "التطور الحاصل جاء نتيجة تظافر جهود أقسام الشركة كافة وتوفر المواد الاولية بالإضافة إلى تنفيذالخطط والبرامج الإنتاجية التي أدت بدورها الى تطور وأرتفاع في الإنتاج".

وأشار إلى "سعي الشركة لوضع خطط إنتاجية طموحة للعام الحالي 2020 والاعوام القادمة ومحاولة تشغيل معظم الخطوط الإنتاجية المتوقفة وإنتاج مستحضرات جديدة لأول مرة في البلد لتأمين حاجة الفرد العراقي من مختلف المستحضرات التي تنتجها الشركة والتي تضاهي المستحضرات الصيدلانية الأجنبية وتمتاز بفاعليتها وجودتها العاليتين وأسعارها المناسبة لمستوى دخل المواطن العراقي".





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