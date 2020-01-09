ناشطون يحشدون : 10 كانون نكون او لانكون..(فيديو)

2020/01/09 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنتظر ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات يوما استثنائيا يوم غد الجمعة ،بعد تحشيد اطلقوه على مواقع التواصل بوسم "10 _كانون_نكون_اولا_نكون".

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