سيارة ملغومة توقع قتلى بصفوف الأتراك في رأس العين

2020/01/09 | 10:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام سورية وتركية، أن عدداً من الجنود الأتراك قتلوا بانفجار سيارة ملغومة في منطقة رأس العين شمال شرق سوريا.

ووقع التفجير يوم أمس الأربعاء ضمن المنطقة التي تخضع لسيطرة القوات التركية وحلفائها من المعارضة السورية منذ تشرين الأول أكتوبر 2019.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية فان التفجير، الذي وقع ظهر الأربعاء في قرية الأربعين، أسفر عن مقتل ثلاثة من الجيش التركي ومقاتلين سوريين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

والحق التفجير أضراراً مادية بالمنازل القريبة والممتلكات.

ولاحقاً، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان اوردته وكالة الانباء التركية، إن أربعة جنود أتراك قتلوا في التفجير "أثناء قيامهم بأعمال مراقبة طريق" في المنطقة السورية الخاضعة لسيطرة تركيا.

وشن الجيش التركي وحلفاؤه هجوماً على المناطق الواقعة في شمال شرق سوريا في مطلع تشرين الاول أكتوبر 2019 لأنشاء منطقة آمنة تكون في نهاية المطاف موطنا للاجئين السوريين في تركيا.

وبعد أسبوعين تقريباً علقت تركيا عملياتها بعد اتفاق أبرمته مع واشنطن يقضي بانسحاب المقاتلين الكورد من المناطق الحدودية ومنها رأس العين ثم أعقبه اتفاق مع روسيا في الشهر نفسه.





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