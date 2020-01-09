تعرف على المتعاقد الاميركي المقتول بقاعدة كي وان بكركوك ’’عراقي الأصل’’ وهذه قصته

2020/01/09 | 10:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن بوست الاميركية هوية المتعاقد الأميركي الذي قتل في هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية في كركوك في 27 كانون الاول 2019، والذي اتخذ الولايات المتحدة مقتله ذريعة لتنفيذ […]

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