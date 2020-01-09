ارتفاع أسهم الخليج عقب آمال بتراجع التوترات الامريكية الايرانية

2020/01/09 | 10:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسهم الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بقيادة سوقي دبي والكويت، بفضل تفاؤل إزاء احتمال تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وصعد مؤشرا دبي والكويت 1.3% لكل منهما، بينما زاد […]

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