تعرف على “المنطقة الخضراء” حصن السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/09 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ “كرادة مريم بنت عمران” أو “الكرادة الغربية”، هذا هو الاسم الحقيقي للمنطقة الخضراء قبل احتلال القوات الأمريكية للعراق وعاصمتها بغداد في عام 2003، والتي كان فيها قصور الرئيس السابق صدام حسين وأعضاء حزب البعث، والوزراء، وكبار المسؤولين العراقيين.وجاءت تسميتها بـ”كرادة مريم” نسبة إلى امرأة مشهورة في العراق عرفت بمساعدة الفقراء والمحتاجين إبان العهد العثماني، […]

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