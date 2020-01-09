2020/01/09 | 10:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية (السلام الواعد) في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية (السلام الواعد) في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية (السلام الواعد) في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).