عالمة بريطانية: المخلوقات الفضائية تعيش على الأرض

2020/01/09 | 10:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق زعمت عالمة #الفضاء البريطانية #هيليت_شارمان، أن المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح #كوكب_الأرض.وقالت شارمان، وهي أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: «الكائنات […]

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