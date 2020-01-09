2020/01/09 | 10:38 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق زعمت عالمة #الفضاء البريطانية #هيليت_شارمان، أن المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح #كوكب_الأرض.
وقالت شارمان، وهي أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: «الكائنات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة بريطانية: المخلوقات الفضائية تعيش على الأرض) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت شارمان، وهي أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: «الكائنات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة بريطانية: المخلوقات الفضائية تعيش على الأرض) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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