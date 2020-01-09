تويتر تعلن عن خاصية جديدة خلال مؤتمر في لاس فيغاس

2020/01/09 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت شركة تويتر، عن اختبار خاصية جديدة للمستخدمين للتحكم بمجموعة الناس الذين يمكنهم الرد على التغريدات.وهكذا تساعد تويتر المستخدمين الحد من المضايقات على شبكتها الاجتماعية، حيث أنه عند نشر التغريدة يمكن للمستخدم اختيار من يمكنه الرد أي شخص أو متابعيهم فقط أو الأشخاص المذكورين في التغريدات أو لا أحد على الإطلاق.وتم الإعلان عن […]

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