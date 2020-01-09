ما لاتعرفه عن رينو زوي الكهربائية ؟

2020/01/09 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما وصلت رينو زوي الكهربائية إلى الأسواق عام 2012 بحلتها الرسمية، لم يكن هنالك أي منافسة مباشرة

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