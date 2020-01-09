الذهب مستقر في ظل استمرار حذر المستثمرين بشأن مخاطر نزاع بين أمريكا وإيران

2020/01/09 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن خفف الطرفان من حدة موقفهما.

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