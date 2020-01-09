ديالى.. 192 مشروعاً متلكئاً بكلفة 900 مليار دينار.. فتح قضايا جزائية بـ40 مشروعاً

2020/01/09 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن المعلومات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة

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