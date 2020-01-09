2020/01/09 | 10:44 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الجنوبية تراقب على مدار الساعة واليابان تؤيد الرد الأمريكى على إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 10:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تراقب على مدار الساعة واليابان تؤيد الرد الأمريكى على إيران) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تراقب على مدار الساعة واليابان تؤيد الرد الأمريكى على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).