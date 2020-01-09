الغارديان: القوات الأميركية لم تساعد العراق وخروجها أصبح أمرا حتميا

2020/01/09 | 10:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، بأن اغتيال الفريق قاسم سليماني جعل الانسحاب الأمريكي من العرا...

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