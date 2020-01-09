قصي الصافي - المشتركات بين انتفاضتي العراق و تشيلي

2020/01/09 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قصي_الصافي ربما يكون من باب المصادفة ان تنطلق انتفاضتا الشعب العراقي و الشيلي في نفس التوقيت، ولكن مالا يمكن ان يكون مصادفة تشابه الانتفاضتين لا في أهدافهما الرئيسية فحسب ، بل في آليات التعبئه والتنظيم والتعبيرات الرمزية التي تشهدها ساحات الاحتجاج.وأنا أقرأ توصيف الصحافية مونيكا غونزاليس لانتفاضة تشيلي في مقابلة مع صحيفة ( ذي نيشين ) خيل لي انها تتحدث عن انتفاضة تشرين في العراق.تصف ما شهدته في ساحة ايطا......

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