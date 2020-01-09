القبض على ثلاثة اشخاص يسرقون دراجات 'التك تك' شرقي بغداد

2020/01/09 | 11:08 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص يسرقون الدراجات النارية "التك تك" شرقي بغداد.





وقال إعلام وزارة الداخلية، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان معلومات توفرت لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الحبيبية عن وجود عصابة تمارس عمليات سرقة الدراجات النارية من نوع (التك تك).وأوضح أن فريق عمل مختص تشكل على الفور بعد تلقي المعلومة، مشيرا الى القاء القبض على افراد العصابة المتكونة من ثلاثة متهمين بعد جمع المعلومات والتحري.





وبين البيان أن المتهمين اعترفوا بعد التحقيق معهم بعدة سرقات للدراجات النارية، وقد عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٤ ق.ع.





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