2020/01/09 | 11:08 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل واصابة اربعة منتسبين بهجوم ارهابي قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على الفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية – السورية".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد منتسبين إثنين وجرح إثنين آخرين".

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