2020/01/09 | 11:13 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على كهفين و3 اوكار و32 عبوة ناسفة بعملية امنية في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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